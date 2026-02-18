Boğazına kaçan pirinç tanesi canına mal oluyordu: O anları anlattı
18.02.2026 12:20
İHA
Gaziantep’te bir lokantada yemek yediği esnada boğazına kaçan pirinç tanesi nedeniyle nefessiz kalan ve ölümden dönen Ömer Bilen, kendisini heimlich manevrası ile kurtaran Hüseyin Seçkin’i ziyaret ederek teşekkür etti.
