Boğazına kaçan pirinç tanesi canına mal oluyordu: O anları anlattı

18.02.2026 12:20

İHA

Gaziantep’te bir lokantada yemek yediği esnada boğazına kaçan pirinç tanesi nedeniyle nefessiz kalan ve ölümden dönen Ömer Bilen, kendisini heimlich manevrası ile kurtaran Hüseyin Seçkin’i ziyaret ederek teşekkür etti.