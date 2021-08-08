Boğulma tehlikesi geçiren adam böyle kurtarıldı

Zonguldak’ta denize girmek için plaja giden Ömer A. bir anda dalgaların arasında batıp çıkmaya başladı. Adamın ‘‘İmdat, yardım edin’’ çığlıklarını duyan iki genç, hemen denize atladı. Boğulmak üzere olan adama yüzme kolluğu götüren gençler, Ömer A.’yı kurtararak kıyıya çıkarmayı başardı. O ana kadar panik içinde kıyıda kurtarılmasını bekleyen oğlu, koşarak babasına sarıldı.
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ntv.com.tr 08.08.2021 - 10:48| Son Güncelleme : 08.08.2021 - 11:15
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