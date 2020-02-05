''Bölgede yeni bir çığ riski var'' (Van Bahçesaray'da çığ felaketi)
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "30 kişiye ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi. NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur çığ olaylarını ve bölgenin hava durumunu değerlendirdi.
NTV Haber 05.02.2020 - 14:14| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 14:52
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