Bolu Dağı Tüneli’nde paramparça olan araçtan kurtuldu
Bolu Dağı Tüneli’nde dün meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Mehmet Atay İköz ise ‘‘Üstüme araba çıktı. Önümde, arkamda otobüs vardı. Verilmiş sadakamız varmış’’ dedi. 18 aracın karıştığı kazada 32 kişi yaralanmıştı.
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