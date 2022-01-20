Bolu’da üzerlerine kar kütlesi düşen 2 öğrenci ölümden döndü
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören ve BAİBÜ Gölköy kampüs İzzet Baysal yurdunda kalan iki öğrenci yurt binasında çıktıkları sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin geldiğini son anda fark eden 2 öğrenci kaçmak istedikleri sırada düşen karlardan bir kısmının altında kaldı. Olaydam yara almadan kurtulan 2 öğrenci hızla yurt binasının bulunduğu alandan ayrıldı.
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