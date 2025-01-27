Bolu'daki otel yangını faciasında ilk kurtarma anlarının görüntüleri

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasında yangına ilk müdahale anının görüntüleri yayınlandı.<br /><br />TRT Haber'in yayınladığı görüntülerde, yangına müdahale eden jandarma arama kurtarma birimlerinin otelin üst katlarına uzattığı merdivenlerle yangında mahsur kalanları tahliye etmesi yer alıyor.<br /><br />Görüntülerde ayrıca pencerelerden çıkanların merdivenlere ulaşması ve aşağı indirilmesi yer alıyor. O anlarda üst katlarda yer alan bazı vatandaşlar da yardım istiyor.