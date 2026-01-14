Bomba gibi patlayan kargonun görüntüleri ortaya çıktı. "Gelen kuryeden şüphelendik"
14.01.2026 14:54
İHA
Zeytinburnu'ndaki bir siteye getirilen kargo paketinin patladığı anlar ortaya çıktı.
Olay, 11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre, site girişindeki danışma noktasına kargo görevlisi tarafından bir paket bırakıldı. Sitenin güvenlik kameralarını izleyen, çalışanlar paketin şüpheli olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine paket, özel güvenlik görevlileri tarafından kontrollü şekilde bulunduğu alandan alınarak kenara taşındı.
Zeytinburnu'daki sitede kargo paketi patladıktan sonra
PAKET PATLADI, GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Kurye geldiği, paket sahibine bildirildi. Paket incelendiği sırada bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan güvenlik görevlileri hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan paketin patladığı anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı, paketin yakınında bulunanların ise büyük bir korkuyla kaçtıkları görüldü.
Zeytinburnu'daki sitede kargo paketi patladıktan sonra
Olayın olduğu anları anlatan güvenlik görevlisi Harun Arkın, "Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu." ifadelerini kullandı.
Olay anında orada bulunan diğer güvenlik görevlisi Berra Köse, "Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik." dedi.
Kendilerine verilen eğitimler yardımıyla paketin şüpheli olduğunu değerlendirerek faciayı önleyen güvenlik görevlileri ise, firma tarafından ödüllendirildi.