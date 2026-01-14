Bomba gibi patlayan kargonun görüntüleri ortaya çıktı. "Gelen kuryeden şüphelendik"

PAKET PATLADI, GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Kurye geldiği, paket sahibine bildirildi. Paket incelendiği sırada bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Sesi duyan site sakinleri büyük korku yaşarken, patlamada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan güvenlik görevlileri hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan paketin patladığı anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde paketin adeta bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı, paketin yakınında bulunanların ise büyük bir korkuyla kaçtıkları görüldü.