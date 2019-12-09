Bomba imha ekipleri nasıl çalışır?

Son dönemde terör örgütü, saldırı yöntemi olarak el yapımı patlayıcıları, tuzaklanmış bombaları kullanıyor. Bu bağlamda da patlayıcı ile mücadele önemli. EYP tespit edildiğinde süreç nasıl işerler? İmha prosedürü nasıldır? Kaç kişilik bir TİM nasıl müdehale eder? Emekli Jandarma Albay Dr. Eray Güçlüer NTV ekranında anlattı.
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