Bomba yüklü kamyon imha edildi

Suriye'de, terör örgütü PKK-YPG'nin saldırı için hazırladığı bomba yüklü kamyon güvenlik güçlerince imha edildi. İçişleri Bakanlığı, o anların görüntülerini paylaştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kilis Emniyeti, Cerablus sınır hattındaki El Humran köyü civarına PKK-YPG terör örgüt mensuplarınca, bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Kamyonun yeri tespit edildi ve bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde patlatıldı.
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