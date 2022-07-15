Bombalar Meclis'i teslim alamadı

15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerinin ana hedeflerinden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Gazi Meclis tarihinde ilk kez, bombaların hedefindeydi. NTV ekipleri de o gece canlı yayınlar sırasında tehlikeyle burun buruna geldi. İşte Meclis'te o gece yaşananlar...
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NTV Haber 15.07.2022 - 09:36| Son Güncelleme : 15.07.2022 - 12:07
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