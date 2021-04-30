Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı. Otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.

NTV 30.04.2021 - 09:43 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 10:00

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