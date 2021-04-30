Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındayken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yeni görüntülerine ulaşıldı. Otogardaki çarpıcı görüntülerde, teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.
Abone ol
Paylaş
NTV 30.04.2021 - 09:43| Son Güncelleme : 30.04.2021 - 10:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.