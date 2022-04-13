Borç kavgasında asitli saldırı

Denizli'de bir kişi, borç anlaşmazlığı yaşadığı fabrika sahibi Muzaffer Kaydı'ya asitle saldırdı. Kaydı, sol gözünde görme yetisini büyük oranda kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberler - NTV Haber 13.04.2022 - 00:37 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 01:02

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