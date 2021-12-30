Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi

Zonguldak’ta bir genç, borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirip bir anda yere yığıldı. Hemen yardıma koşan iş yeri sahibi Recep Ateş, ‘‘Boğulacağını zannettiğim için hemen yan çevirip 112’yi aradım. Onlar müdahale ettiler. Epilepsi olduğunu sonradan öğrendik’’ dedi. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi...
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