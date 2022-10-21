Bordo bereli babanın adalet arayışı

40 yıl devlete hizmet verdi. Özel Kuvvetler'de görev yaptı. Tümgeneral rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli oldu. Ethem Büyükışık şimdi cinayete kurban gittiğini söylediği oğlunun ardından adalet arıyor.
Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında, bir inşaat alanında şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Oğlunun öldürüldüğünü düşünen ve emekli tümgeneral olan babası bir dedektif gibi çalıştı. İddiasına göre delil karartılmıştı. Ve 4 yıl sonra dosya tekrar açıldı. Soruşturma polisten alınarak, jandarmaya devredildi. NTV'den Yağız Şenkal ve Önder Dündoğdu haberi.
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