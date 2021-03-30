Börekçide iki ateş arasında kaldılar

İstanbul Kağıthane’deki bir börekçide yaşanan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre Tuncay Baysal, kız arkadaşına mesaj atan Kaan Yazıcı’yı konuşmaya çağırdı. Ancak konuşma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. İki arkadaşın birbirlerine ateş ettikleri sırada dükkandaki müşteriler nereye saklanacaklarını şaşırdı. TuncayBaysal, Kaan Yazıcı ve olaya karıştığı belirlenen arkadaşları Fuatcan Yıldırır 18 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
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ntv.com.tr 30.03.2021 - 14:21| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 14:40
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