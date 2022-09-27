Boş koltuk için kavga eden yolculara şoförden müdahale
İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT otobüsünde boş koltuk için kavga çıktı. İddiaya göre kadın yolcu, boş koltuğa oturmasına izin vermeyen erkek yolcuya küfür etti. Bunun üzerine erkek yolcu da kadına saldırınca otobüs karıştı. Uzun süre devam eden kavga diğer yolcuların ve şoförün müdahalesiyle sona erdi.
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