Boşandığı eski eşini tehdit eden zanlı, kelepçeli ev hapsine çarptırıldı
Cezaevinden çıkan eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen Nesibe Taşkıran, yaşadıklarını sosyal medyadan duyurarak yardım istemişti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Gözaltına alınan zanlı, ev hapsine çarptırıldı.
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NTV 21.04.2020 - 15:18| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 16:51
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