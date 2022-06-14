Boşanma aşamasındaki eş, kayınbiraderinin aracını paramparça etti
İstanbul’da boşanma aşamasındaki bir eş, kayınbiraderinin otomobilini levyeyle paramparça etti. 17 yıllık eşinin abisiyle yaşadığı eve akrabalarıyla birlikte giden Serdar H., küfürler yağdırarak aracı parçaladı. 2 çocuk annesi S.H. ile abisinin şikayetçi olması üzerine levyeli saldırganlar gözlatına alındı.
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