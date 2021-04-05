Boşanma aşamasındaki eşi 16 kez bıçakladı: ‘‘Cezasını çekmesini istiyorum’’
Kadına yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bayrampaşa’da Okan Taş, boşanmak isteyen eşini sokak ortasında 16 kez bıçakladı. 20 yaşında Aleyna Tülay Taş, hastanede tedavi altına alınırken saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı nedeniyle akciğer ameliyatı olma riski yaşayan genç kadın ‘‘Şu an tek istediğim adalet. Cezasını çekmesini istiyorum. Birkaç gün yatıp dışarı çıkmasın’’ dedi. (Haber:Rojbin Hayrullahoğlu Kamera:Sedat Kılıç)
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NTV 05.04.2021 - 10:09| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 10:55
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