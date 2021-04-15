Boşanma aşamasındaki eşini silahla rehin aldı (Arkadaşını vurdu)

İstanbul Esenler’de boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini basan H.G., silahla eşini rehin aldı. Kendisini engellemeye çalışan eşinin iş arkadaşını da karnından vurdu. Öfkeli koca sık sık silahını eşine doğrultarak polislerin yaklaşmasını engelledi. Eşini silah zoruyla bodrum kata indiren adamı polisler uzun uğraşlar sonucunda ikna etti. H.G. gözaltına alınırken eşi Y.G. ile yaralı kadın arkadaşı M.Ç. hastaneye kaldırıldı.

ntv.com.tr 15.04.2021 - 17:04 | Son Güncelleme : 15.04.2021 - 17:19

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