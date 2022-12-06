Boşanma aşamasındaki eşinin kucağından bebeğini kaçırdı

Yalova’da boşanma aşamasındaki bir çift sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladı. O sırada adam, eşinin kucağındaki çocuğunu alarak arabaya doğru koştu. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler, küçük çocuğu kaçırmaya çalışan babaya müdahale etti. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken baba hakkında adli işlem başlatıldı.
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