Boşanmak isteyen eşini bebeğini taşırken kurşunladı
Boşanmak isteyen eşini motosikletiyle takip eden koca, kadını bebek arabasıyla yolda yürürken silahla vurdu. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Nurlupınar Mahallesi'nde 14 Kasım'da 17.00 sıralarında Belgin B., mart ayında boşanma davası açtığı eşi Furkan B. için uzaklaştırma kararı aldırmak için 3 aylık kızıyla adliyeye gitmek için evden çıktı. Kadın, kızıyla yolda yürüdüğü sırada motosikletiyle takip eden eşi Furkan B. tarafından sağ baldırından tabancayla vuruldu. Acı içinde yerde düşen kadın hastaneye kaldırılırken, Furkan B. motosikletiyle kaçtı.
Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Belgin B., tedaviye alındı. Belgin B. ve yanındaki 3 aylık kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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