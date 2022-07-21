Boşanmak isteyen eşini silah zoruyla kaçırmaya çalıştı
İstanbul Esenyurt’ta bir kişi boşanmak isteyen eşini silah zoruyla kaçırmaya çalıştı. Araya giren oğlu ve mahalle esnafı, adamın silahını elinden alıp kadını kurtardı. Olayın ardından karakola giden kadın, eşinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan salgırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.