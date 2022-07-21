Boşanmak isteyen eşini silah zoruyla kaçırmaya çalıştı

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi boşanmak isteyen eşini silah zoruyla kaçırmaya çalıştı. Araya giren oğlu ve mahalle esnafı, adamın silahını elinden alıp kadını kurtardı. Olayın ardından karakola giden kadın, eşinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan salgırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Haberler - İHA 21.07.2022 - 16:31 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 16:39

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