Boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
İstanbul’da yaşayan Aleyna Tülay Taş, şiddet gördüğü için boşanmak istediği eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı. Eşi hakkında uzaklaştıma kararı aldıran genç kadın, Bayrampaşa’da annesinin yanına taşınmıştı. Süt almak için evden çıktığında kendisini takip eden eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Okan Taş, olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Yaralı kadın ise hastanede tedavi altında…
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NTV 04.04.2021 - 13:42| Son Güncelleme : 04.04.2021 - 14:12
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