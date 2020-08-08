Boston Maratonu'na davet edilen ilk Türk "para-atlet"

Burak Abacıoğlu Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden ampute sporculardan biri. Futboldan atletizme, yelkenden triatlona kariyeri başarılarla dolu Abacıoğlu, dünyanın en büyük maratonlarından Boston Maratonu'na davet edilen ilk Türk "para-atlet" oldu. Ancak salgın nedeniyle maraton iptal edilince onun da derece hayali bir sonraki maratona kaldı.

NTV 08.08.2020 - 09:55 | Son Güncelleme : 08.08.2020 - 09:56

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER