Botanik bahçesi gibi cami

Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak adeta botanik bahçesi haline getirdi. Esentepe Mahallesi'ndeki Taşlıbel Camisi'nde 1992 yılında göreve başlayan Aydemir, 1995 yılından itibaren camiye evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçeklerden getirmeye başladı. Mahalle sakinlerinin de desteğiyle zamanla adeta botanik bahçesine dönüştürülen caminin adı da iki yıl önce Çiçekli Cami olarak değiştirildi. Camide, 300'den fazla saksı çiçeği bulunuyor.

NTV 05.10.2021 - 12:37 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 12:47

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