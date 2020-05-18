"Böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmış olabiliriz"
Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Tevfik Özlü NTV yayınına katıldı ve kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Öncü, “Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz” dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 18.05.2020 - 03:42| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 04:09
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.