"Böyle giderse bayram sonu birinci dalgayı atlatmış olabiliriz"

Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Tevfik Özlü NTV yayınına katıldı ve kontrollü sosyal hayatta nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Salgın sürecinde başa dönüşü engellemek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Öncü, “Türkiye için en yoğunlaşmamız gereken ilk dalgayı sonlandırmak. Birinci dalgada duraklama gibi geri dönme gibi risk olabilir. Böyle giderse bayram sonu itibariyle birinci dalgayı atlatmış olabiliriz” dedi.

NTV Haber 18.05.2020 - 03:42 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 04:09

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