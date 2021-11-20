Böyle tamirciyi kimse ne duydu, ne gördü

Bursa’da görme engelli motosiklet tamircisi, çalışma azmi ve maharetli parmaklarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hiç görmediği hâlde bir ustanın yanında çıraklık yaparak motosiklet tamirciliğinde usta olan azimli vatandaş, engellilerin isterlerse her zorluğu başarabileceğini söyledi.

Haberler - NTV 20.11.2021 - 13:20 | Son Güncelleme : 20.11.2021 - 13:24

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