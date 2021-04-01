Boynundan ağaca asılmış halde bulundu

Eskişehir’de hayvanseverler lisenin arka bahçesinde bir kediyi ağaca asılmış halde buldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (Haydi) ekipleri lisenin bahçesinde incelemelerde bulundu. Vahşeti gerçekleştirenlerin yakalanması için okuldaki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.

NTV 01.04.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 01.04.2021 - 15:53

DİĞER VİDEOLAR