Bozkurt'a sel böyle geldi

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın pencereden cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, suyun yavaş yavaş sokağı kapladığı görülüyor. O sırada dışarda olanlar güvenli bir yere ulaşabilmek için koşturuyor.

NTV 14.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 10:23

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