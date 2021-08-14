Bozkurt'a sel böyle geldi

Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinin ilk anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın pencereden cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, suyun yavaş yavaş sokağı kapladığı görülüyor. O sırada dışarda olanlar güvenli bir yere ulaşabilmek için koşturuyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.08.2021 - 10:15| Son Güncelleme : 14.08.2021 - 10:23
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.