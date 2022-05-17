Bozuk para yutan öğrencinin hayatını öğretmeni kurtardı
Bursa’da iki tane bozuk para yutan öğrencinin hayatını öğretmeni kurtardı. Birinci Murat İlköğretim Okulu’nda sınıftaki sesleri duyarak koşan öğretmen İbrahim Eroğlu, küçük çocuğa Heimlich manevrasını uyguladı. Boğazındaki iki bozuk parayı dışarı atan çocuk, öğretmeni sayesinde nefes almaya başladı.
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