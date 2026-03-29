Bozulan scootera sinirlendi, öfkesini taşla parçalayarak çıkardı

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Perge Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde elektrikli scooter ile seyir halindeki bir vatandaş scooterı arızalanınca önce sorunu çözmek için bir süre uğraştı. Ancak sürekli arızalandığı öğrenilen scooterı tekrar çalıştıramayan vatandaş sinirlenince eline geçirdiği bir taş parçası ile scooterı parçalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında şahsın scooterı taşla parçaladığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.