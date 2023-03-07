"Bu bina çürüktür" pankartı asıp evi boşalttı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki 5 katlı apartmanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, 55 yıllık binanın kolonları ve duvarlarında çatlak olduğunu iddia ederek, daireyi boşalttı. Coşkun, binanın olası bir depreme dayanamayacak kadar kötü durumda olduğunu göstermek için evin balkonuna "Bu bina çürüktür" pankartı astı.
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