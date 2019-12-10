"Bu depremin çok büyük hasar yapması beklenmemeli"
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa ve Bursa'da da hissedildi. NTV yayınına bağlanan Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Bu depremin çok büyük hasar yapması beklenmemeli. Orası bu tür depremleri üreten bir aktif kuşak" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.