Bu fabrikanın kapısı 25 yıldır sokak hayvanlarına açık
İzmir Bornava’daki bir kimya fabrikasının kapısı 25 yıldır sokak hayvanlarına açık... Şu an fabrikada 10 kedi ve 16 sokak köpeği bulunuyor. Özellikle soğuk havalarda bu sayı daha da artıyor. Fabrika çalışanları da yıllardır sokak hayvanlarıyla iç içe mesai yapmaktan mutlu...
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