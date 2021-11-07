Bu geyiklerin görevi çok özel!

Kocaeli’de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde iki geyik, çocukların eğitiminde önemli görevler üstleniyor. Her dersten sonra geyiklerle bir araya gelen çocuklar, onları elleriyle besliyor. Geyikleri çocukların göz temasını arttırmak amacıyla getirdiklerini anlatan yönetici Mehmet Ali Kaşka, ‘‘Geyik bir insanla göz teması kurduğu andan itibaren çok uzun süre o kişiye bakabiliyor. Çocuklar da geyiğe baktığı zaman dikkat sürelerini arttırmış oluyoruz’’ dedi.
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