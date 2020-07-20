''Bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur''
Yürüyen merdiveni durduran kişiler güvenlik kameralarına yakalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, o anları sosyal medya hesabından Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur mesajıyla paylaştı. Belediye yetkilileri, acil durum butonuna basılarak durdurulan yürüyen merdivenlerin tekrar çalışması için yetkili kişiler tarafından anahtarla açılması gerektiğini belirtti. Ve vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.
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NTV 20.07.2020 - 12:06| Son Güncelleme : 20.07.2020 - 12:20
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