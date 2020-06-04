Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? (Bakan Koca yanıtladı)
"Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak mı?" sorusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yöneltildi. Corona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Koca, Bilim Kurulu'nun sokak kısıtlamasının devam etmesi yönünde bir önerisi olmadığını söyledi. Bakan Koca, corona virüs salgınıyla ilgili son verileri de paylaştı.
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NTV 04.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:17
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