Bu kez kedi değil, tavuk sıkıştı

İstanbul Ümraniye’de çocukların kovaladığı tavuklardan biri, patk halindeki bir kamyonetin motoruna girdi. Tavuktan habersiz yola çıkan Oğuzhan Demir, komşusunun telefonu üzerine kaportayı açınca tavukla karşılaştı. Olay yerine gelen itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı yerden sağ salim kurtarılan tavuk, sahibine teslim edildi.
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