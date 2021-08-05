‘‘Bu köyde çocukluğumu, gençliğimi bıraktım, gidiyorum’’
Yangınlarda ormanların yanı sıra yıllarca emek verilen evler de yandı. Alevlerden geriye hiç unutulmayacak acıların kaldığı adreslerden biri de Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki Senir Mahallesi... Alevlerin kontrol altına alınmasıyla köylüler kalan eşyalarını almak için evlerine gittiler ve hissettiklerini NTV ekibine anlattılar. (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Akpolat)
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NTV 05.08.2021 - 15:40| Son Güncelleme : 05.08.2021 - 15:48
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