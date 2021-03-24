Bu maymun muz yerine acı çiğ köfte yiyor

Çiğ köftesi ile meşhur Adıyaman’da yaşayan Beybi isimli maymun, acı çiğ köfte yemeden duramıyor. Beybi isimli maymunun Adıyaman’da beslenme alışkanlığı değişti. Çiğ köftesi tescilli olan Adıyaman’da yaşayan maymun, elma ve muzun yanı sıra ilk kez yediği çiğ köftenin hayranı oldu. Maymuna daha önce sık sık yediği elma ve muzun yerine iki günde bir çiğ köfte yediriliyor.
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NTV 24.03.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 24.03.2021 - 12:30
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