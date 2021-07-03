Bu piyanonun tuşları kayısıdan

Elazığ'da çocukluğundan beri teknolojiye merakı olan 19 yaşındaki Selim Ucun isimli genç, geliştirdiği yazılım ile kayısının iletkenliğinden faydalanarak tuşları kaysıdan olan elektronik piyano yaptı. Ucun, kendisine imkan sağlanması halinde elindeki projeleri de hayata geçireceğini söyledi.
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NTV 03.07.2021 - 12:04| Son Güncelleme : 03.07.2021 - 12:12
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