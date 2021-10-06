''Bu sene elma bol''

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Amasya’da bu yıl üretim bol. Günün erken saatlerinden itibaren bahçelerin yolunu tutarak elma toplayan Amasyalı çiftçiler yere düşenleri de ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Yerden toplanıp kilosu 75 kuruştan satılan elmalar fabrikalara ulaştırılarak meyve suyuna dönüştürülüyor.
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NTV 06.10.2021 - 10:44| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 10:51
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