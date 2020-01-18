Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit için yazmıştı: Yapamadığımız

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit yarın devlet mezarlığında Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek. Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı. " Yapamadığımız" adlı şiiri de Rahşan Ecevit'e yazmıştı. İşte Bülent Ecevit'in sesinden "Yapamadığımız" şiiri..

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