Bulgaristan’da otobüs faciası: İstanbul’daki son anlar kamerada
Bulgaristan’da İstanbul'dan yola çıkan bir yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. İlk belirlemelere göre 12’si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. 46 kişiden geriye İstanbul’da kaydettikleri son görüntüler kaldı.
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