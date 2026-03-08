Ramazan imsakiyesi banner
Bulutlara dokunmak onun için bir hayaldi; şimdi gerçeğe dönüştü

08.03.2026 14:43

Son Güncelleme: 08.03.2026 15:01

Aydın Kayar

Bulutlara dokunmak onun için bir hayaldi; şimdi bu hayali gerçeğe dönüştü. Hava Pilot Teğmen Elif Emirmehmetoğlu ile gökyüzüne uzanan yolculuğunu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde genç bir kadın olmanın getirdiği deneyimleri konuştuk.