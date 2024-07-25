Bunaltıcı sıcaklara "sağanak" arası: İstanbul dahil çok sayıda il için saat verildi
Ülkede kısım kısım etkili olan yaz sağanakları devam edecek. Cumartesi birçok bölgede sıcaklık 4-5 derece düşecek. MGM tarafından bugün 21 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. AKOM, kentte gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Bu yağış cuma havayı 5 derece serinletecek. Peki yağış ne kadar sürecek? Sel tehlikesi var mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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