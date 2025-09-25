Bungalov faciasında yeni görüntü
Kırklareli İğneada'da 2 yıl önce meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.
Dava dosyasına da giren bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, selin bölgeye geliş anı görülüyor.
Suyun yaklaşık 2 metrelik bir yapının neredeyse tamamını kapladığı da görüntülere yansıyor. Suyun akıntısıyla tomrukların sürüklendiğinin yansıdığı kayıtlarda, bölgedeki bahçe tel örgülerinin koptuğu ve ağaçların söküldüğü yer alıyor.
5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Bölgedeki bir tesiste bungalovlar yıkılmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti. İşletme sahibi Bülent Bayrak'a 11 yıl, 2 yöneticiye de 7'şer yıl ceza verilmişti.
- Etiketler :
- İğneada Longoz Ormanları
- Bungalov
- Sel