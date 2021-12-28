Bunlar da geri dönüşüm kutusu hırsızları

İstanbul Bahçelievler'de kağıt toplayan bir genç geri dönüşüm kuıtusunun içine girerek soydu. Avcılar da ise giysi kumbarasına motosikletle yaklaşan bir aile, küçük çocuklarını kumbaranın içine soktu. İçeriden kıyafetleri çıkaran çocuk ardından babasının yardımıyla kumbaradan çıktı.
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