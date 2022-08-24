'Bunların kaşıntıları var' deyip polisi dövdürmek için adam çağırdı
Aksaray’da muayenesiz, sigortasız araçla trafikte yakalanan ve savcılıkça aranması olan sürücü aracının bağlanacağını duyunca telefonla aradığı kişiye polislerin kaşıntısı olduğunu söyleyerek, “Burada adam kesiyorlar, 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray’ı topla gel bunların kaşıntıları var” diye adam çağırdı. Aracının değerli olduğunu belirten ve agresif tavırlarla memurlara zorluk çıkaran sürücü, “Ben deliyim, kafama da sıksanız o arabayı yakarım ama vermem” dedi. Polislerin sabrını sonuna kadar adeta sınayan sürücü, ters kelepçe takılarak polis aracına bindirildi. Şahsın yapılan kimlik kontrolünde Sevgi Evlerinden çıktıktan sonra kısa süre memurluk yaptığı ve pandemi döneminde uzaklaştırma aldığı öğrenildi. HABERE GİT
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